В селе Даньшино пройдет показ высокой мордовской моды

В день Святой Троицы в старинном мордовском селе Даньшино Пензенской области состоялся ставший уже традиционным, фольклорный фестиваль «ДаншиноFEST».

Фестиваль вырос из местного праздника традиций и культуры мордовского народа «Танцуй и пой, моя деревня», и вот уже второй год носит статус областного.

Даньшинский фестиваль постепенно принимает всероссийский размах. Если в прошлом году его посетили более трех тысяч человек, то в 2019-м организаторы насчитали пять тысяч. А географический охват участников выплеснулся далеко за пределы Сурского края, захватив просторы от Москвы и Рязани до Кабарды. Из фестиваля мордовской культуры он превращается в фестиваль культур народов всей нашей многонациональной страны. В рамках мероприятия главе оргкомитета, инициатору и главному «мотору» проекта Николаю Пиксину вручили государственную награду правительства Республики Мордовия — медаль «За укрепление межнационального мира и согласия».

«Возрождается село, мне это приятно видеть и особенно приятно видеть молодежь, когда есть кому передать традиции из поколения в поколение. И цель наша — сделать этот фестиваль таким, чтобы он стал визитной карточной всего нашего Пензенского края, чтобы объединить под крышей фестиваля «ДаншиноFEST» разные культуры, разные национальности. И мы это сделаем», — заявил он.

Выступая на церемонии открытия, заместитель председателя правительства области Олег Ягов отметил, что была проведена колоссальная работа при подготовке фестиваля.

«Это, наверное, единственный фестиваль, который имеет такой длинный пролог. То есть, фактически, он стартовал уже в марте с выступления прославленного ансамбля «Кабардинка». И собственно фестивалем все не закончится. 3 августа впервые в области на большой сцене села Даньшино состоится единственный показ высокой мордовской моды», — сказал он.



Во время праздника перед гостями выступили старейший мордовский коллектив «Яксарочка», самодеятельный коллектив «Сударушка» из Тамбовской области, хор Октября Гришина, знаменитый ансамбль «Кабардинка», Московский казачий хор, ансамбль «Воронежские девчата», Рязанский народный хор и многие другие.

Также зрителей ждали угощения традиционных национальных кухонь, выставки-продажи предметов народных промыслов и традиционные народные забавы, в том числе — кулачные бои.

Праздник длился до позднего вечера и завершился дискотекой 80−90х и праздничным салютом.

«Есть такая заповедь: «Помни свой род, веру и Отечество. Люди, сегодня собравшиеся здесь, это хорошо помнят», — отметил один из гостей фестиваля.