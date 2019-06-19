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В Пензе на Бал медалистов пригласили почти 600 выпускников

19 июня в 12:59 386 просмотров
«Медалист-2019» (0+).

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В Пензе 19 июня в 14.00 на Юбилейной площади состоится праздник «Медалист-2019» (0+).

На мероприятие пригласили 597 выпускников, которых наградили медалью «За особые успехи в учении».

В пресс-службе регионального минобразования сообщили, что губернатор Иван Белозерцев вручит на празднике 13 лучшим медалистам и их родителям благодарственные письма.

На балу выпускники станцуют вальс и выпустят в небо шары желаний. Завершится праздник в 15.00 в ККЗ «Пенза», где для участников мероприятия выступит известный эстрадный певец. Кто будет петь — пока неизвестно.

«Это подарок от губернатора всем, кто своим трудом завоевал право быть медалистом», — добавили в пресс-службе.

Фотография: фото Андрея Романова

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