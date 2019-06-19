Жители Варваровки бунтуют против вырубки яблоневых садов

Жители села Варваровка Каменского района Пензенской области боятся за себя и своих детей: рядом с населенным пунктом начали вырубать заброшенные сады и лесополосу, чтобы на их месте засеять поля. Сельчане опасаются, что ядохимикаты попадут в грунтовые воды, и Варваровка станет непригодной для жизни.

О проблеме журналистам информагентства «Пенза-Пресс» рассказал один из активистов, к которому за помощью обратились жители села. Он предоставил редакции видеозаписи, сделанные в Варваровке 17 июня. На одной из них местный депутат Алексей Сувернев поясняет, из-за чего жизни односельчан угрожает опасность.

«Если сады вырубят, то на этом месте со временем появятся поля, их будут обрабатывать пестицидами, гербицидами. У нас в селе очень близко к поверхности находятся грунтовые воды, и все ядохимикаты пойдут туда. Я понимаю, что намерения — благие, но, скорее всего, ими вымощена дорога в ад», — заявил мужчина.

Так выглядят заросшие сады. Их вырубка пока не началась. По словам активиста, раньше они принадлежали Варваровскому плодосовхозу.

«Там выпускали соки, вино, компоты, выращивали черноплодную рябину, яблоки, овощи. Это сотни гектаров садов, которые кормили село. Люди собрали 380 подписей за то, чтобы сады возродили. Может быть, еще не поздно привлечь инвесторов?» — рассказал автор видео.

Помимо садов, вырубка ждет еще несколько сотен гектаров лесозащитной полосы. По мнению общественника, это также недопустимо.

«Деревья были посажены для защиты посевов от ветра, эрозии почвы, для задержки снега. Они создают более комфортный микроклимат для посевных культур. Я везде направил заявления — и в полицию, и в природоохранное ведомство. Никогда лесозащитные полосы не убирают, ну зачем?» — недоумевает он.

На этом видео запечатлен процесс вырубки лесополосы: видно, как на месте работают несколько спецмашин.

Даже если «реабилитировать» сады не удастся, их можно просто оставить в покое, переведя в лесной фонд, уверен активист. Он напомнил о том, что в прошлом году премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил именно так поступать с заросшими сельхозземлями. Правда, как уточняется в материале «Интерфакса», речь — о тех территориях, «которые невозможно использовать для производства сельхозпродукции».

18 июня в селе состоялся сход местных жителей, на встречу прибыл глава администрации Каменского района Сергей Юркин. Выслушав жалобы людей, он распорядился приостановить вырубку деревьев, чтобы разобраться в ситуации. О том, как дело обстоит сейчас, он рассказал журналистам в телефонном разговоре.

«Говорить о ликвидации садов — неправильно. Там нет сада, есть кустарниковая и древесная растительность. Земля заросла лесом — березой, сосной. Какая судьба их ждет — разбираться, смотреть нужно. Пока ничего не известно», — отметил чиновник.

Он добавил, что возродить сады предлагалось разным инвесторам, но никто так и не взялся за эту работу. В настоящее время собственником земли является ООО «Каменский элеватор».

«Уже на протяжении 10 лет сады никто не обрабатывал, предлагали ими заняться разным компаниям, но никто не пожелал. В прошлом году была земля в аренде у иностранцев. Но они ей тоже не занимались, по решению суда, у них земля изъята. Площадь составляет 1371 гектар, из них 600 — бывшие сады. Она сейчас определена по аукциону «Каменскому элеватору». Не знаю, что собственник там будет делать», — рассказал Сергей Юркин.

Говоря о желаниях и требованиях местных жителей, глава администрации района почему-то не упомянул о том, как вырубка садов может повлиять на экологическую ситуацию в Варваровке. Он лишь отметил, что сельчане — против уничтожения леса, потому что «хотят, чтобы там водились дикие звери, можно было ходить в поход и кататься на велосипедах».

ИА «Пенза-Пресс» будет следить за развитием событий.