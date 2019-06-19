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«Молком» запустил рекламный ролик «Десертель», снятый в роскошном замке

19 июня в 13:47 162 просмотра
(0+) бренда «Десертель». Это важная часть стартовавшей рекламной кампании «Молочного комбината «Пензенский», входящего в группу компаний «Дамате», которую запустили в поддержку нового бренда творожных десертов.

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Появился рекламный ролик (0+) бренда «Десертель». Это важная часть стартовавшей рекламной кампании «Молочного комбината «Пензенский», входящего в группу компаний «Дамате», которую запустили в поддержку нового бренда творожных десертов.

Новые десерты можно приобрести в сетевых магазинах, а также фирменных торговых точках «Молком». В настоящее время началась первая рекламная кампания «Десертель», целью которой является вывод нового бренда на рынок, знакомство с ним и формирование узнаваемости.

Съемки имиджевого видео состоялись в городе Павловске в одном из залов замка «Мариенталь», также называемого «Бастион императора Павла». Это небольшой, но вместе с тем роскошный замок, его интерьеры полностью соответствуют сюжету ролика. Перед компанией стояла цель — передать атмосферу роскоши и красоты. Режиссером выступила Яда Полиш, она имеет большой опыт съемок для модных домов и брендов. Ролик можно будет посмотреть на ведущих телеканалах в Пензенской области.

Кроме того, при покупке «Десертель» каждый желающий получит стикеры, которые можно будет обменять на специальные подарки: фарфоровую десертную тарелку, стеклянный бокал в цветах бренда и десертную ложку. Все эти атрибуты есть на столе у главной героини в ролике. Центры выдачи подарков работают в ключевых магазинах.

Напомним, творожные десерты являются новым молочным продуктом для одного из крупнейших пензенских производителей, они появились в продаже в марте 2019 года. Первыми под брендом «Десертель» были выпущены творожные муссы с вишней и грушей. В планах «Молком» на этот год — дальнейшее развитие ассортимента и его продвижение на рынке.

Возрастные ограничения на акцию — 0+.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ГК "Дамате"

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