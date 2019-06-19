«Жирное сексуальным бывает». Чехова порассуждала об ожирении

«Прислали мне тут в директ рекламу по борьбе с ожирением от министерства здравоохранения Краснодарского края — «Жирное сексуальным не бывает». Этой фотографией 2015 года я присоединяюсь к другому флешмобу — «Жирное сексуальным бывает». Мне доводилось быть «жирной» в общепринятых нынче стандартах, да и родила меня женщина, страдающая ожирением с детства.

Сегодня все ополчились на борьбу с жиром. Некоторые мои коллеги нелицеприятно высказываются о полных людях, министерство здравоохранения решило мочить толстяков психологическими боеголовками, прямо перед выбором их ставит: «на диету или в петлю?».

Толстяком быть стыдно, каждый ткнет тебя лицом в твой жир, полным быть обидно, потому что все едят такую же пищу, что и ты, но ты — жирный, а они — нет, и еще учат тебя, как перестать жрать и заняться спортом.

Помню, как в 90-х, сидя неделю на кефире, я делала мейк-ап 30 моделям, которые заказали на обед гамбургеры и молочные коктейли. Было непонятно, то ли меня от кефира раздуло, то ли у них в желудках живет селитер.

Мы все рождаемся разными, с разным набором генов, в разных семьях с разными традициями! С нами случаются различные события, которые формируют психологию. В глубинной основе ожирения лежат психологические травмы, которые именно этого человека привели к излишнему набору веса. Часто ожирение провоцирует неправильная работа гормонов, стрессы, паразитология и проблемы с органами пищеварения. Повышенный интерес к еде — это лишь верхушка айсберга.

Люди, в большинстве своем, примитивно устроены, они не хотят развиваться, бьются до истерики за свои неверные мнения, ни на чем не основанные, не имея ни опыта в этой сфере, ни знаний! Поэтому главное, в чем обвиняется толстый человек — в том, что он ленивый, у него нет силы воли, он много жрет, и мало занимается спортом. Знали бы вы, сколько воли и упорства есть у толстых людей! Большинство из тех, кто бросается на полных людей с обвинениями, понятия не имеют, через что они проходят в борьбе со своим весом, заставляя непослушные тела играть по новым правилам. У толстых людей каждый день война с самим собой и окружающим миром!» — написала Анна, опубликовал свою старую фотографию, где она полная.

Пользователей в комментариях восхитило высказывание звезды. Они писали, что поддерживают ее, рассказывая свою историю «толстого человека».