Губернатор вручил благодарности лучшим выпускникам Пензенской области

«Все мы, родители, учителя, правительство области, благодарим вас за старание, за нелегкий труд, за то, что вы много работали на протяжении всех лет учебы. Полученные вами знания — это капитал, который пригодится вам для всей дальнейшей жизни.

Я уверен в том, что вы, дорогие друзья, после окончания вузов и колледжей сделаете очень много для экономики Пензенской области. А те, кто выбрал не пензенские вузы, вернутся, чтобы развивать родной край», — сказал глава региона.

За особые успехи он вручил благодарственные письма 13 лучшим выпускникам, а также благодарности и цветы их родителям.

В 2019 году в Пензенской области окончили школу с медалью 597 человек. Победителями и призерами всероссийских олимпиад стали 11 человек, а пять выпускников Губернского лицея получили предложения учиться в Российском университете дружбы народов, сообщили в пресс-центре облправительства.