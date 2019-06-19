Пензенцы просят спасти брошенных в Чемодановке котят и щенков

Жители Пензенской области в Сети рассказали о животных, которые остались на улице после конфликта в Чемодановке.

«В селе Лопатки в брошенных домах остались кошки и собаки, их очень много, было бы отлично найти им любящих хозяев. Малыши так настрадались, им нужно человеческое общение», — написали местные жители в группе соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры рассказали, что пытаются подкармливать пушистиков, но они не каждый день могут приезжать в Чемодановку, к тому же, у них не хватает средств на еду для них. Узнать о том, как помочь пензенцам прокормить питомцев, можно здесь. Информацию о том, как стать хозяином животных, можно посмотреть здесь.