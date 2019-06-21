Мохнатые сыщики. Пензенские кинологи поделились секретами работы с четвероногими

В этом году у российских кинологов — двойной профессиональный праздник: помимо традиционного чествования силовиков, работающих в этой структуре, 21 июня служба отметит 110-летие со дня образования. О буднях пензенских кинологов, дрессировке псов, отборе щенков и опасных заданиях узнала журналист информагентства, посетившая тренировку на базе регионального ОМОНа Росгвардии.

Работа кинологов в силовых структурах, будь то управление Росгвардии, МВД или войска нацгвардии, сильно отличается от обычной службы. Необходимость постоянно заботиться о четвероногом напарнике, уделять ему максимум внимания и регулярно проводить тренировки делает эту профессию одной из самых напряженных.

Но мохнатый подопечный — это не только большая ответственность и нагрузка. Если общий язык найден, то человек обретает надежного и верного друга, который не способен на предательство. Ведь собаки чувствуют настроение хозяина, способны сопереживать ему — радоваться и грустить вместе с ним.

Как собак отбирают для службы?

В Пензенской области в настоящее время к работе в силовых структурах привлечено более 150 собак. Только 27 животных состоят в кинологической службе войсковой части Приволжского округа войск нацгвардии РФ в городе Заречном. О том, как происходит отбор щенков, какие породы подходят для службы и какова дальнейшая судьба собак, которых признали непригодными для дальнейшей работы в правоохранительных органах, рассказал инструктор кинологической группы, старший сержант Вадим Смирнов.

— Как происходит отбор щенков — их берут из специальных питомников или из частных рук? По каким критериям определяется, годятся ли они для такой работы?

— У нас — свой питомник в Саратове. Мы туда выезжаем и отбираем более-менее работящих, заинтересованных собак. Более агрессивных направляем на патрульно-розыскную службу, более спокойных — на минно- или наркоразыскную.

— Бывает ли, что собака совсем не подходит для службы?

— Бывает, что к определенному возрасту собака не готова. Но проходит некоторое время, щенков продолжают обучать. Если есть толк, то они так же поставляются на службу, просто более взрослыми. Но, в основном, рабочие качества проявляются в возрасте от трех до шести месяцев.

— Собаки каких пород востребованы в кинологических службах и почему?

— На правительственной службе у нас задействованы немецкие и бельгийские овчарки, а на минно-разыскной — все спаниели. Дело в том, что это очень любопытные собаки, и на эту сферу деятельности дрессируются лучше остальных.

Что касается овчарок — раньше у нас были одни немецкие, но в последнее время часто стали работать с бельгийскими. Они выносливые, энергичнее немецких, легко дрессируются и больше подходят к погодным условиям Пензенской области. В более северных регионах работают, преимущественно, немецкие.

— Насколько я знаю, раньше служебные собаки были более универсальными — одних и тех же псов брали на разные задания. Изменилась ли эта ситуация?

— Да, сейчас у каждой собаки — свой профиль. Многое зависит от самой структуры, в которой создана кинологическая группа: например, в УМВД собак используют для поиска наркотиков, взрывчатых веществ и людей. В Заречном [войска нацгвардии] - два вида деятельности — минно-разыскная и патрульно-разыскная.

— Когда собак начинают дрессировать и сколько времени нужно, чтобы подготовить их к полноценной службе?

— Дрессировка начинается, когда щенкам шесть месяцев. Года полтора нужно, чтобы собака четко работала по всем нормативам, отвечала всем требованиям. Но тренировать их продолжают на протяжении всей службы.

— Каков средний рабочий стаж собаки? Что с ними происходит, когда они выходят на «пенсию»?

— Стаж — семь-восемь лет. После списания собак со службы кинологи, которые с ними работали, в основном, домой забирают. Раньше могли усыплять, но с прошлого года на это ввели запрет. Поэтому все списанные собаки передаются либо в какую-то организацию для несения караульной службы, если отвечают ее требованиям, либо в личное пользование граждан или частные организации.

Как проходит тренировка?

По словам начальника группы управления Росгвардии по Пензенской области, майора Романа Демакова, заниматься с собакой нужно и в ранние утренние часы, и в ночное время, и на жаре, и в холоде.

«Собака должна быть готова в любое время суток и года работать. Очень много времени нужно уделять уходу, питанию. Вряд ли в эту профессию можно прийти, не любя животных. Собаки ведь тоже чувствуют многое — если хозяин не сможет завоевать доверие питомца, то не будет качественной взаимосвязи, а значит, и работы. Вообще самые добрые люди — это кинологи», — отметил он.

Метод «кнута» к своим подопечным кинологи применяют только в крайних случаях — если животное ведет себя крайне агрессивно. А вот «пряниками» за хорошую работу поощряют постоянно.

«Если использовать кнут, то можно так перегнуть палку, что собака больше вообще не будет работать. Поощряем лакомствами, гладим, хвалим. Они же все понимают. До кнута доходит, только когда мы имеем дело с самыми агрессивными собаками. У нас таких случаев не было, но за 110-летнюю историю российской кинологической службы, конечно, случалось всякое», — пояснил Роман Демаков.

Специально для читателей информагентства кинологи продемонстрировали выполнение нескольких задач, которые отрабатываются на тренировках.

Первое задание — поиск закладки со взрывчатым веществом в нежилом помещении. На его выполнение у спаниеля Тины, имеющей трехлетний стаж работы в кинологической службе, было три минуты. Она справилась за 30 секунд.

Вторая смоделированная ситуация — задержание злоумышленника, пытающегося скрыться от правоохранителей. Пес Рон не позволил ему скрыться, четко реагируя на команды хозяина — старшего сержанта кинологической группы Максима Назарова.

О собачьей преданности и ревности

Зареченские кинологи признаются: за годы работы со своими подопечными они научились понимать их эмоции и чувствовать малейшую перемену в поведении. Старший сержант Вадим Смирнов отметил, что его напарница Тина — очень ревнива.

«Как правило, один кинолог работает с одной собакой. Это связано с тем, что псы легче привыкают, проникаются доверием к конкретному человеку. Собака сильно привязана к своему хозяину, поэтому случается, что она ревнует, когда он контактирует с другим животным или даже общается с человеком. Тина, например, начинает всячески привлекать к себе внимание, громко лаять. Со временем начинаешь просто понимать собак, замечать, когда у них меняется поведение — когда чем-то недовольны, встревожены или, наоборот, рады», — рассказал он.

Тина — вторая напарница у Вадима Смирнова. Первая собака, с которой ему довелось нести службу, до сих пор работает в силовых структурах. Смена хозяина, признался старший сержант, дается псам нелегко.

«Она меня видела, тосковала. Долго смотрела мне вслед, думала, наверное, что я ее предал. Но потом привыкла к новому хозяину и стала относиться ко мне, как ко всем. Когда проводили тренировки по задержанию, где я играл роль «преступника», она активно со мной боролась», — сообщил он.

Некоторым собакам требуется несколько недель, чтобы по-настоящему проникнуться симпатией к человеку, некоторым — намного больше, отмечает кинолог. Но если вам удалось однажды завоевать доверие собаки — значит, вы приобрели надежного друга, ценного помощника и защитника, который никогда вас не предаст.