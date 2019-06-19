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Виктор Мальцев — о фестивале «Мечты Ассоль» в Спутнике: «У людей были удивленные глаза» (видео)

19 июня в 17:05 234 просмотра
«Мечты Ассоль».

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В Спутнике состоялось закрытие всероссийского фестиваля уличного и камерного искусства «Мечты Ассоль».

На пляже и фонтанной площади прошел творческий флешмоб: зрителей ждали шесть часов театральных, цирковых и музыкальных постановок.

Фестиваль «Мечты Ассоль» проходил параллельно с фестивалем «Канитель», так что вечером посетители ярмарки смогли присоединиться к театрализованному уличному шествию по набережной.

«Всем было интересно. У людей были удивленные глаза. «Что это за фестиваль такой? — спрашивали они», — рассказал режиссер театра студии «Колумбус» Виктор Мальцев.

На фонтанной площади подвели итоги и наградили победителей. А в завершение праздника искусства небо над набережной озарилось залпами салюта.

«Я очень благодарю организаторов и лично Рафика Анверовича. Этот фестиваль мог быть только здесь, в Городе Спутнике», — подчеркнула инициатор фестиваля Марина Дмитриева.

Лето на набережной — это всегда ярко и интересно. Заходите на сайт penza-sputnik.ru, следите за афишей и участвуйте в самых разнообразных играх, концертах, фестивалях. Подарите себе насыщенный отдых в городе счастливых людей — Городе Спутнике.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой компании "Термодом"

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