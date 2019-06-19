В Спутнике состоялось закрытие всероссийского фестиваля уличного и камерного искусства «Мечты Ассоль».

На пляже и фонтанной площади прошел творческий флешмоб: зрителей ждали шесть часов театральных, цирковых и музыкальных постановок.

Фестиваль «Мечты Ассоль» проходил параллельно с фестивалем «Канитель», так что вечером посетители ярмарки смогли присоединиться к театрализованному уличному шествию по набережной.

«Всем было интересно. У людей были удивленные глаза. «Что это за фестиваль такой? — спрашивали они», — рассказал режиссер театра студии «Колумбус» Виктор Мальцев.

На фонтанной площади подвели итоги и наградили победителей. А в завершение праздника искусства небо над набережной озарилось залпами салюта.

«Я очень благодарю организаторов и лично Рафика Анверовича. Этот фестиваль мог быть только здесь, в Городе Спутнике», — подчеркнула инициатор фестиваля Марина Дмитриева.

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