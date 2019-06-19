Молодой пензенец потратил деньги с найденной карты и попал под статью

Установлено, что юноша гулял с приятелями вечером 17 мая. Один из них нашел банковскую карту и отдал ее другу, потому что тому нужен был дисплей на мобильный. Через интернет-магазин приятель оплатил покупку чужой картой, операция прошла успешно. Тогда парень купил еще один дисплей и футбольный мяч.
Владельцем карточки оказался 38-летний мужчина, с его счета списали в общей сумме 2600 рублей, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Расследование уголовного дела продолжается.
Отмечено, что ранее молодой человек, которого теперь подозревают в краже, состоял на профилактическом учете в ПДН. Расследование продолжается.