Молодой пензенец потратил деньги с найденной карты и попал под статью

В Пензенской области подростка подозревают в краже с банковского счета, в отношении него возбудили уголовное дело.

Установлено, что юноша гулял с приятелями вечером 17 мая. Один из них нашел банковскую карту и отдал ее другу, потому что тому нужен был дисплей на мобильный. Через интернет-магазин приятель оплатил покупку чужой картой, операция прошла успешно. Тогда парень купил еще один дисплей и футбольный мяч.

Владельцем карточки оказался 38-летний мужчина, с его счета списали в общей сумме 2600 рублей, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Расследование уголовного дела продолжается.

Отмечено, что ранее молодой человек, которого теперь подозревают в краже, состоял на профилактическом учете в ПДН. Расследование продолжается.