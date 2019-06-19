Диетологи назвали безвредные напитки, которые спасут от жары

Диетологи рассказали о напитках, которые могут утолить жажду без вреда для здоровья, сообщают «Известия».

Так, универсальный напиток в жару — вода, главное, чтобы она не была очень горячей или холодной. Пить специалист рекомендует не менее 2,5 л в день, а в жаркую погоду — по 150−200 мл каждые 45−60 минут. Кроме воды, также можно пить горячий зеленый и белый чай.

Можно пить отвары душицы, мяты, череды и других травяных видов чая. Диетологи напомнили, что количество употребления воды необходимо увеличить, если помимо нее человек пьет горячий чай. Помимо этого, специалисты советуют утолить жажду безалкогольным коктейлем «Мохито» с мятой и лаймом.

В тоже время, диетологи рекомендуют уменьшить количество употребления сладких напитков, так как это может негативно сказаться на работе организма, тем более, что такие жидкости не смогут полноценно утолить жажду.