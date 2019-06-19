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Диетологи назвали безвредные напитки, которые спасут от жары

19 июня в 17:45 190 просмотров
, которые могут утолить жажду без вреда для здоровья, сообщают «Известия».

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Диетологи рассказали о напитках, которые могут утолить жажду без вреда для здоровья, сообщают «Известия».

Так, универсальный напиток в жару — вода, главное, чтобы она не была очень горячей или холодной. Пить специалист рекомендует не менее 2,5 л в день, а в жаркую погоду — по 150−200 мл каждые 45−60 минут. Кроме воды, также можно пить горячий зеленый и белый чай.

Можно пить отвары душицы, мяты, череды и других травяных видов чая. Диетологи напомнили, что количество употребления воды необходимо увеличить, если помимо нее человек пьет горячий чай. Помимо этого, специалисты советуют утолить жажду безалкогольным коктейлем «Мохито» с мятой и лаймом.

В тоже время, диетологи рекомендуют уменьшить количество употребления сладких напитков, так как это может негативно сказаться на работе организма, тем более, что такие жидкости не смогут полноценно утолить жажду.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%B4-%D0%B8%D0%B7-2367023/

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