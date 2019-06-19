В Пензе танк Т-34 повезут чинить на дизельный завод

21 июня в Пензе танк Т-34 снимут с постамента на улице Карла Маркса, чтобы отправить на ремонт.

После снятия танк отправят на дизельный завод, где он пройдет полную диагностику, дефектовку узлов и агрегатов, затем начнутся восстановительные работы, сообщили в группе «Сурский Круг. Уникальные маршруты» социальной сети «ВКонтакте».

Планируется поставить танк на ход, если это удастся сделать, то в 2020 году он проедет по улицам города в честь празднования Великой Победы. Напомним, отремонтировать его поручил в начале мая губернатор Пензенской области.

Монумент «Танк Т-34» установили в Пензе в 1981 году. Он символизирует то, что в годы Великой Отечественной войны жители региона внесли в Фонд обороны страны более 129 миллионов рублей, на которые были построены танковая колонна «Пензенский комсомолец», а также эскадрильи самолетов, подводная лодка и торпедные катера.