Костин: Родители не хотят отправлять детей учиться на супервостребованные IT-специальности
Губернатор: Наша задача — обеспечить безопасность жителей Чемодановки и других районов области
В Пензе зафиксировали необычную магическую активность
Рецензия на сериал «Чернобыль»
Наши новости
Губернатор поручил отремонтировать участковую больницу в Чемодановке
В Пензе неиспользованные поездки по транспортной карте можно будет перенести
В Пензенской области увеличат зарплату учителям малочисленных школ
Пензенцы просят спасти брошенных в Чемодановке котят и щенков
Губернатор вручил благодарности лучшим выпускникам Пензенской области
Tele2 запустила социальный тариф
Пензенцы присоединятся к акции «Свеча памяти»
Жители Варваровки бунтуют против вырубки яблоневых садов
На ул. Гагарина по дороге течет вода — пензенец
«Молком» запустил рекламный ролик «Десертель», снятый в роскошном замке

В Пензе танк Т-34 повезут чинить на дизельный завод

19 июня в 18:41 192 просмотра
, чтобы отправить на ремонт.

" data-title="В Пензе танк Т-34 повезут чинить на дизельный завод — Пенза-пресс, рунет за день">

21 июня в Пензе танк Т-34 снимут с постамента на улице Карла Маркса, чтобы отправить на ремонт.

После снятия танк отправят на дизельный завод, где он пройдет полную диагностику, дефектовку узлов и агрегатов, затем начнутся восстановительные работы, сообщили в группе «Сурский Круг. Уникальные маршруты» социальной сети «ВКонтакте».

Планируется поставить танк на ход, если это удастся сделать, то в 2020 году он проедет по улицам города в честь празднования Великой Победы. Напомним, отремонтировать его поручил в начале мая губернатор Пензенской области.

Монумент «Танк Т-34» установили в Пензе в 1981 году. Он символизирует то, что в годы Великой Отечественной войны жители региона внесли в Фонд обороны страны более 129 миллионов рублей, на которые были построены танковая колонна «Пензенский комсомолец», а также эскадрильи самолетов, подводная лодка и торпедные катера.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sur_krug?z=photo-97962930_456245112%2Falbum-97962930_00%2Frev

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...