В Пензе неиспользованные поездки по транспортной карте можно будет перенести

В рамках заседания депутатам представили поправки в решение об установлении дополнительной меры социальной поддержки на муниципальных маршрутах регулярных перевозок Пензы.

Изменения касаются перехода на двухтарифную систему пополнения «Льготной транспортной карты жителя города Пензы». Раньше неиспользованные поездки «сгорали», теперь же будет действовать карта на 40 поездок за 320 рублей, а остаток будет переноситься на следующий месяц.

Кроме того, предложено ввести льготную карту на 20 поездок за 160 рублей, но тогда неиспользованные поездки перенести уже будет нельзя, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Одновременно использовать тарифы 20 и 40 поездок в один месяц будет невозможно. Граждане смогут самостоятельно выбирать один из двух тарифов», — пояснил заместитель главы администрации Пензы Денис Леонтьев.

Депутаты проголосовали за предложение единогласно, планируется, что изменения начнут действовать с осени 2019 года.