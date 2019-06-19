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Новый проект для пензенского Музея одной картины посвятят Айвазовскому

19 июня в 19:17 96 просмотров

Пензенская картинная галерея начала разработку нового творческого проекта для Музея одной картины.

«Проект будет посвящен творчеству выдающегося художника мариниста Ивана Константиновича Айвазовского и его произведению из фондов Пензенской картинной галереи. 19 июня состоялась рабочая встреча, собравшиеся обсудили сценарий и составили план работ. Кроме того, намечены приблизительные сроки съемок знаковых мест для художника. Традиционно премьера намечена на ноябрь», — сообщили на страничке картинной галереи «ВКонтакте».

Во встрече принимала участие Лариса Трушина, она была автором сценариев предыдущих работ для музея: «Прикосновение к тайне» (6+) о портрете Варвары Римской-Корсаковой работы Франца Ксавера Винтерхальтера, «Тайна старинной картины» (6+) о работе художника Константина Флавицкого «Княжна Тараканова», «Портрета милые черты» (6+) о картине кисти Ивана Макарова «Девочки-сестры», в прошлом году вышел фильм «Непостижимый Репин» (6+), посвященный великому художнику. О том, как его снимали, можно почитать здесь.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penzagallery

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