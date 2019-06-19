Губернатор поручил отремонтировать участковую больницу в Чемодановке

Глава региона осмотрел помещения поликлиники, стационара, подстанции скорой медицинской помощи. Пообщался с сотрудниками регистратуры, врачами-специалистами, медработниками среднего звена, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Будем думать над тем, как организовать ремонт вашей участковой больницы. Сейчас надо разрабатывать и направлять на экспертизу проектно-сметную документацию. Реконструкцию входной группы сделаем уже в этом году.

Около полутора месяцев тому назад я принял решение о действии областной программы ремонта районных учреждений здравоохранения, нацеленной на обновление таких объектов, как эта участковая больница. Приводить в порядок учреждения здравоохранения на территории муниципальных образований будем, в том числе, и в Бессоновском районе, в Чемодановке», — сказал Иван Белозерцев.

Чемодановская участковая больница — это структурное обособленное подразделение ГБУЗ «Бесоновская районная больница». Обслуживает более шести тысяч человек, проживающих в Чемодановке, в том числе — свыше полутора тысяч детей, а также жителей трех окрестных сел. Прием ведут врачи общей практики, узкие специалисты, педиатры, работает дневной стационар на 12 коек.