Костин: Родители не хотят отправлять детей учиться на супервостребованные IT-специальности
Губернатор: Наша задача — обеспечить безопасность жителей Чемодановки и других районов области
В Пензе зафиксировали необычную магическую активность
Рецензия на сериал «Чернобыль»
Наши новости
В Пензе неиспользованные поездки по транспортной карте можно будет перенести
В Пензе танк Т-34 повезут чинить на дизельный завод
В Пензенской области увеличат зарплату учителям малочисленных школ
Пензенцы просят спасти брошенных в Чемодановке котят и щенков
Губернатор вручил благодарности лучшим выпускникам Пензенской области
Tele2 запустила социальный тариф
Пензенцы присоединятся к акции «Свеча памяти»
Жители Варваровки бунтуют против вырубки яблоневых садов
На ул. Гагарина по дороге течет вода — пензенец
«Молком» запустил рекламный ролик «Десертель», снятый в роскошном замке

Губернатор поручил отремонтировать участковую больницу в Чемодановке

19 июня в 19:19 84 просмотра

19 июня губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил чемодановскую участковую больницу.

Глава региона осмотрел помещения поликлиники, стационара, подстанции скорой медицинской помощи. Пообщался с сотрудниками регистратуры, врачами-специалистами, медработниками среднего звена, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Будем думать над тем, как организовать ремонт вашей участковой больницы. Сейчас надо разрабатывать и направлять на экспертизу проектно-сметную документацию. Реконструкцию входной группы сделаем уже в этом году.

Около полутора месяцев тому назад я принял решение о действии областной программы ремонта районных учреждений здравоохранения, нацеленной на обновление таких объектов, как эта участковая больница. Приводить в порядок учреждения здравоохранения на территории муниципальных образований будем, в том числе, и в Бессоновском районе, в Чемодановке», — сказал Иван Белозерцев.

Чемодановская участковая больница — это структурное обособленное подразделение ГБУЗ «Бесоновская районная больница». Обслуживает более шести тысяч человек, проживающих в Чемодановке, в том числе — свыше полутора тысяч детей, а также жителей трех окрестных сел. Прием ведут врачи общей практики, узкие специалисты, педиатры, работает дневной стационар на 12 коек.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/zdravookhranenie/166071/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...