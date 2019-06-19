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Пензенским бизнесменам ответили на вопросы об онлайн-кассах (видео)

19 июня в 19:43 48 просмотров
, у кого нет наемных рабочих. Для них крайний срок установки таких аппаратов — 2021 год. Тех, кто не успеет, ждут штрафы. Пензенские предприниматели смогли задать все вопросы на семинаре-практикуме чиновникам городских и областных ведомств.

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До 1 июля все предприниматели должны перейти на онлайн-кассы. Исключение — для тех, у кого нет наемных рабочих. Для них крайний срок установки таких аппаратов — 2021 год. Тех, кто не успеет, ждут штрафы. Пензенские предприниматели смогли задать все вопросы на семинаре-практикуме чиновникам городских и областных ведомств.

Полторы недели, чтобы перейти на онлайн-кассы. Именно такая задача сейчас стоит практически перед всеми предпринимателями области. Многие узнают об обязанности случайно, например, от налогового инспектора или вовсе из социальных сетей.

«Кассового аппарата пока нет. Работаем с юридическими и физическими лицами, раньше от ИП, сейчас будем от ООО. Нам нужно принимать наличные, соответственно, нужна касса, про нее вообще ничего не знаем», — рассказал директор компании по изготовлению ворот Дмитрий Елатонцев.

Больше всего вопросов вызывают общие формулировки в законе об онлайн-кассах. В частности, даже тем предпринимателям, которые их уже установили, до сих пор не ясно: проводить ли через них оплату, если покупатель пользуется электронными приложениями и переводит деньги сразу со своего счета на счет предприятия.

«В законе написано, что касса должна применяться при непосредственном взаимодействии с продавцом услуг», — пояснил начальник отдела УФНС России по Пензенской области Роберт Шпедт.

Имеет ли значение, что покупатель находится перед продавцом или важно своим ли гаджетом или техникой предприятия он пользуется при оплате? Пока, подтверждают специалисты, возможны лишь трактовки. Все разъяснения придут в ведомство после 1 июля. Тогда же последуют и точные ответы бизнесменам. Вот только учитывать нарушения и недочеты начнут строго с первого числа. Поторопиться призывают и компании по установке и обслуживанию кассового оборудования.

«У нас вся кассовая техника сейчас в наличии. Осталось мало времени, чтобы зарегистрировать аппарат, тем более, если ИП на ЕМВД [единый налог на вмененный налог], предприниматель может получить компенсацию до 18 тысяч, если касса будет зарегистрирована до 1 июля. Сейчас ее можно пройти за два-три дня. Но в связи с тем, что создался некий ажиотаж, рекомендую, конечно, поторопиться, до 1 числа осталось не так много времени», — сказала руководитель подразделения компании по установке и обслуживанию кассового оборудования в Пензе Елена Челнакова.

При установке кассы бизнесменам предстоит потратиться. Минимальная цена кассовой техники нового образца — 14 тысяч рублей. Но в случае если предприниматель приобретет ее до 1 июля, он получит компенсацию, а если не уложится в срок — штраф — от десяти тысяч рублей до приостановки деятельности на 90 суток, сообщает телеканал «Экспресс».


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