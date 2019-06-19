На здании в Нечаевке установили табличку «Здесь был эвакогоспиталь» (видео)

Мало кто знал, что когда-то в одном из зданий села Нечаевка Мокшанского района, где сейчас располагается библиотека и сельских клуб, спасали героев. В годы Великой Отечественной войны в его стенах лечили раненных бойцов Красной Армии. Там работал эвакогоспиталь № 4583. О необходимости восстановить историческую память заговорили полтора года назад. Тогда местная жительница Любовь Никишова начала переписку с племянницей капитана Василия Шульгина, который в годы войны был смотрителем эвакогоспиталя.
«Она прислала мне отсканированную записную книжку своего дяди, там было написано, что он работал на станции Симанщина, пензенском эвакогоспитале № 4583, военная часть, Шульгин Василий Алексеевич», — рассказала она.
Информация о пациентах нечаевского эвакогоспиталя и о его работниках собиралась, буквально, по крупицам. Выяснилось, что в селе проживает внук одной из медсестер Мироновой Александры Сергеевны. Ей было всего 18, когда она сразу после выпуска из училища устроилась в военный госпиталь.
«Она начинала работать в данном эвакогоспитале. Параллельно с освободительным фронтом дошла до Берлина. На сайте очень мало информации, только одна медаль и несколько строк, которые невозможно прочитать», сказал внук ветерана Великой Отечественной войны Александр Пропкопец.
Живет в Нечаевке и дочь одного их пациентов госпиталя, Леонида Каморникова. Он родом из Белоруссии. Воевал на Западном Белорусском фронте. Его отряд попал в окружение немцев. Многие погибли. Остальным удалось пробиться к своим.
«Пробирались лесом несколько суток и вышли на узловую железнодорожную станцию, откуда отправлялся военный поезд на Пензу. В этом госпитале ему была сделана тяжелая операция, у него было осколочное ранение в живот. Она длилась несколько часов. Прошла удачно, он выжил. После этого находился в госпитале на лечении», — рассказал она.
Теперь в здании планируют обустроить музей, посвященный всем бойцам, которые там лечились и медработникам, которые спасали солдат. А на фасаде появилась табличка, о том, что в этих стенах размещался эвакогоспиталь. Установить ее стало возможным благодаря пензенским поисковикам. Региональное отделение работает над масштабным проектом «В тылу герои не забыты», который посвящен всем пензенским госпиталям времен войны. Также в его рамках на местном кладбище установили памятник бойцам, которые умерли от ран.
«Когда мы пришли, здесь было все заросшее, и был старый металлический памятник только с одной фамилией — Орлова. По источникам ОБД «Мемориал», на гражданском кладбище Нечаевки числятся похороненными еще два бойца. И именно это село было выбрано одним из объектов для того, чтобы установить здесь памятник», — сказала руководитель пензенского регионального отделения поискового движения России Лариса Казакова.
Поисковикам удалось найти еще пять заброшенных госпитальных захоронений в Пензенской области. На всех до 22 июня также установят мемориальные плиты с именами солдат, сообщает телеканал «Экспресс».