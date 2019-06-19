Критик из Москвы приехала оценить пензенский спектакль (видео)

О спектакле «Наедине со всеми» (16+) пензенского драматического театра узнает автор пьесы, известный советский и российский драматург Александр Гельман. Чтобы оценить работу молодого пензенского режиссера Екатерины Петровой в наш город приехала театральный критик Валентина Федорова, она и передаст драматургу заключение об увиденном.

«Наедине со всеми» первыми оказались зрители фестиваля «Маскерадъ» в 2017-м. Тогда молодой пензенский режиссер Екатерина Петрова показала небольшой отрывок будущего спектакля. Столичный театральный критик Валентина Федорова входила в состав жюри. Этот материал признали одним из лучших эскизов на тему советской драматургии. И хотя премьера состоялась весной 2018 года, она вернулась, чтобы составить рецензию на законченную постановку именно сейчас, ведь этой осенью в Пензе снова пройдет «Маскерадъ». И Валентина Федорова вновь будет оценивать работы его участников, только судьба постановки «Наедине со всеми» не ограничивается лишь пензенскими рамками.

«Александру Гельману очень интересно мое мнение, поскольку мы очень давно с ним работаем. Я как редактор, он как драматург, редактор, критик, хочет показать этот спектакль в Москве. Потому что для каждого — счастье увидеть свое произведение. В Пензе всегда были очень сильные актеры», — сказала Валентина Федорова.

Страшную драматическую историю о последствиях человеческих поступков и ответственности рассказывают в пространстве металлической клетки из подсобки пензенского театра. В главной роли — Наталья Старовойт. В фокусе критика из Москвы окажутся выразительность режиссерского исполнения, мастерство актерской игры и то, насколько точно авторы спектакля передали замысел Александра Гельмана — автора самой пьесы. Вердикт важен, в зависимости от него пензенская постановка может попасть на всероссийские и международные театральные фестивали, сообщает телеканал «Экспресс».