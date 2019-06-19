Костин: Родители не хотят отправлять детей учиться на супервостребованные IT-специальности
Губернатор: Наша задача — обеспечить безопасность жителей Чемодановки и других районов области
В Пензе зафиксировали необычную магическую активность
Рецензия на сериал «Чернобыль»
Наши новости
Пензенские дачники-долгожители готовятся к сбору урожая
На здании в Нечаевке установили табличку «Здесь был эвакогоспиталь»
Губернатор поручил отремонтировать участковую больницу в Чемодановке
В Пензе неиспользованные поездки по транспортной карте можно будет перенести
В Пензе танк Т-34 повезут чинить на дизельный завод
В Пензенской области увеличат зарплату учителям малочисленных школ
Пензенцы просят спасти брошенных в Чемодановке котят и щенков
Губернатор вручил благодарности лучшим выпускникам Пензенской области
Tele2 запустила социальный тариф
Пензенцы присоединятся к акции «Свеча памяти»

Центр Кузнецка планируют преобразить до конца лета (видео)

19 июня в 20:19 246 просмотров

Центр одного из крупнейших населенных пунктов Пензенской области преобразится. Кузнецк вошел в число победителей всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов. На его реализацию из государственного бюджета было выделено 100 миллионов рублей. Ход работ обсудили на заседании Собрания представителей Кузнецка.

Главная площадь Кузнецка превратилась в огромную строительную площадку. Вместо гуляющих людей там обосновались техника и рабочие. Их стараниями через несколько месяцев центр города должен преобразиться до неузнаваемости. В администрации уверяют, ремонт идет согласно установленным срокам.

«На 25% выполнены работы по монтажу бордюрного камня. Демонтаж старого покрытия, старых бордюров, опор освещения выполнен в полном объеме. В настоящее время новые опоры освещения доставлены на площадку, бордюрный камень, плитка в полном объеме находятся в городе», — рассказал первый заместитель главы администрации Кузнецка Владимир Трошин.

Начать работы удалось благодаря победе города во всероссийском конкурсе проектов благоустройства малых городов. На его реализацию выделен грант правительства России в размере 100 миллионов рублей. На заседании Собрания представителей Кузнецка обсудили и следующий этап работ — прокладку маслонаполненного кабеля, которым подключат 250 светильников, установленных на центральных улицах.

«Кабель прокладывается не наружным способом, а закапывается в землю. Без этого подрядчик не может начинать работы по укладке асфальтобетона, тротуарной плитки в скверах и на тротуарах», — сказал Владимир Трошин.

Все работы на центральной площади Кузнецка должны завершиться до конца лета. В сентябре там пройдут фестиваль «Наша кузница» (0+) и областная легкоатлетическая эстафета (0+) на призы губернатора Пензенской области, сообщает телеканал «Экспресс».


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...