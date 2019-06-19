Центр Кузнецка планируют преобразить до конца лета (видео)

Главная площадь Кузнецка превратилась в огромную строительную площадку. Вместо гуляющих людей там обосновались техника и рабочие. Их стараниями через несколько месяцев центр города должен преобразиться до неузнаваемости. В администрации уверяют, ремонт идет согласно установленным срокам.
«На 25% выполнены работы по монтажу бордюрного камня. Демонтаж старого покрытия, старых бордюров, опор освещения выполнен в полном объеме. В настоящее время новые опоры освещения доставлены на площадку, бордюрный камень, плитка в полном объеме находятся в городе», — рассказал первый заместитель главы администрации Кузнецка Владимир Трошин.
Начать работы удалось благодаря победе города во всероссийском конкурсе проектов благоустройства малых городов. На его реализацию выделен грант правительства России в размере 100 миллионов рублей. На заседании Собрания представителей Кузнецка обсудили и следующий этап работ — прокладку маслонаполненного кабеля, которым подключат 250 светильников, установленных на центральных улицах.
«Кабель прокладывается не наружным способом, а закапывается в землю. Без этого подрядчик не может начинать работы по укладке асфальтобетона, тротуарной плитки в скверах и на тротуарах», — сказал Владимир Трошин.
Все работы на центральной площади Кузнецка должны завершиться до конца лета. В сентябре там пройдут фестиваль «Наша кузница» (0+) и областная легкоатлетическая эстафета (0+) на призы губернатора Пензенской области, сообщает телеканал «Экспресс».