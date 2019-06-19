Пензенские дачники-долгожители готовятся к сбору урожая (видео)

Дачный сезон в самом разгаре, а работа на земле, как оказалось, это не только единение с природой, но и способ сохранить здоровье. То, что люди, которые занимаются выращиванием растений в своем саду или на огороде живут дольше, доказано учеными, в этом же уверены и сами огородники-долгожители. О секрете долголетия пензенских дачников — в репортаже ТРК «Экспресс».

Владимиру Заяре 88 лет, но он не привык сидеть дома без дела. Летом работает на даче, там же охотно встречает гостей. За участком следит уже 30 лет и без доли сомнения рассказывает: каждый год получает самый лучший урожай в садоводческом товариществе.

«Осенью, когда все растения засохнут, собираю, но не сжигаю их, а складываю все в бочку, — это лучшее удобрение», — рассказал он.

Движение — лучшее лекарство от всех болезней. Ежедневно на свежем воздухе сил набирается и Екатерина Ивлиева. В июле пенсионерка справит свой 91 день рождения.

«Мне столько лет, а я не устаю. Ну, конечно, беру маленькое ведерко и поливаю потихоньку, мне торопиться некуда. Бегаю, без этого никак, может, за счет этого и живу так долго», — сказала он.

Баба Катя, как ее называют соседи по даче, занимается огородничеством всю жизнь. А вот семья Игнашкиных приобрела участок всего три года назад.

Молодые дачники в один голос тоже говорят о целительной силе земли. Все делают своими руками — устанавливают беседки, парники и теплицы. За цветами в саду ухаживает 11-летняя дочка Настя. Дачный сезон в 2019 году Игнашкины открыли 31 марта.

«Супруга с сестрой в феврале посадили на подоконнике рассаду, в итоге меня в марте «за горло взяли», говорят, делай что хочешь, землю давай, хотим сажать. Душа радуется, когда из семечки вырастает что-то, принимается. Собираем урожай, закручиваем банки», — рассказали Андрей и Наталья Игнашкины.

В планах у семейства — приступить к строительным работам и благоустройству участка. А дачники-долгожители готовятся к сбору урожая, сообщает телеканал «Экспресс».