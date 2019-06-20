Пензенский автомобилист запечатлел на видео кучи мусора близ Воскресеновки

Пост появился в одной из групп соцсети «ВКонтакте». Автор видео уточнил, что она была сделана близ села Воскресеновка, всего в нескольких километрах от областного центра. На записи видно, как водитель авто проезжает мимо гор строительного и бытового мусора, сухих веток. Также голос за кадром отмечает, что «воз не только ныне там, но еще и увеличился».

Подписчики в комментариях принялись рассказывать, где они встречали подобную картину, а то и похуже.

«Полбессоновского района в таком г…», — отметил пользователь Василий.

«Это вы еще в поле между аэропортом и Лебедевкой не заехали», — написала пензячка Анастасия.

«На Шуисте за «Биосинтезом» поболее навалено», — высказался Дмитрий.

«В Терновке — хуже», — заявил Андрей.

Некоторые предложили автору не ограничиваться съемкой видео, а приняться за уборку мусорных куч. А подписчик Роман отметил, что такая свалка была в том районе всегда.