В России зафиксирован рекордный рост мобильного интернет-трафика

Эксперты сообщают о том, что мобильный интернет-трафик в стране растет рекордными темпами: в первом квартале 2019 года пользователи скачали и передали в полтора раза больше данных, чем годом ранее, — чуть более 3,3 млрд Гб.

Как отмечают «Известия» со ссылкой на данные Минкомсвязи, это почти столько же, сколько за весь 2016 год. Динамика потребления мобильного интернета противоположна динамике спроса на сотовую голосовую связь. То есть продолжительность общения по мобильным телефонам в России за год сократилась почти на 3%.

Специалисты считают, что на рост объема обмена данными напрямую влияют невысокие цены — как на доступ в Сеть, так и на звонки. Также есть мнение, что увеличению мобильного трафика способствуют его «утяжеление» в связи с повышением качества видео, продолжающийся рост проникновения смартфонов, безлимитные тарифы, развитие интернета вещей и облачных сервисов.