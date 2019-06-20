Белозерцев встретился с жителями Чемодановки

Губернатор Пензенской области провел встречу с жителями села Чемодановка, где недавно разгорелся страшный конфликт между двумя группами жителей.

Как сообщает пресс-центр облправительства, глава региона дал оценку произошедшим резонансным событиям, когда бытовой конфликт перерос в массовую драку, и рассказал о результатах принятых мер.

«Вы знаете, что обстановка была накаленной, непростой. Был создан оперативный штаб по урегулированию ситуации. Возбуждены уголовные дела, арестованы 28 человек. В настоящее время идет расследование. По его итогам будут приняты решения — по каждому из тех, кто виновен, в строгом соответствии с законом. Ситуация в Чемодановке нормализована. Для обеспечения безопасности граждан 40 росгвардейцев круглосуточно несут службу. Цыгане по собственной инициативе выехали из Чемодановки и Лопаток. В России закон один для всех», — подчеркнул он.

Также Иван Белозерцев сообщил сельчанам о том, что в Чемодановке откроют отделение полиции, где будут работать семь сотрудников, о подборе и организации ремонта соответствующего помещения.

Губернатор отметил, что выполнил обещание погасить кредит погибшего в результате конфликта жителя Чемодановки, и подтвердил, что второй кредит, который выплачивает его сестра, также будет погашен. Кроме того, родственникам окажут материальную помощь на завершение пристроя к дому.

В ходе встречи обсуждались вопросы социально-экономического развития села. В частности, речь шла о модернизации системы водоснабжения жилых объектов, наружного освещения, а также строительстве школы и ремонте дорог.

Иван Белозерцев предложил вариант решения проблемного для жителей вопроса, касающегося закрытия ГИБДД одного из выездов на федеральную трассу М-5. По словам губернатора, это было сделано в целях безопасности, но после ремонта дороги на Пазелки жители смогут попадать на М-5 через выезд, оснащенный светофором.

На создание комфортной среды в селе в прошлом году было выделено 9 млн рублей, в этом — 15.

«А что именно ремонтировать и благоустраивать — право решать это принадлежит людям», — подчеркнул Иван Белозерцев.