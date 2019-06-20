Еще и светится ночью. Оригинальный скутер с бочкой привлек внимание пензенцев

В Сети появились снимки уникального транспортного средства, представляющего собой скутер с прикрепленной к нему мини-коляской.

Фотографии в одной из групп соцсети «ВКонтакте» разместил пользователь Владимир. Судя по снимкам, скутер-гибрид был припаркован возле одного из торговых центров Пензы. Прикрепленная к нему своеобразная «люлька», возможно, являлась отсылом к моделям советских мотоциклов. А вот прорези для ног и металлическая подставка — явно авторские нововведения.

За ночь пост лайкнули более 450 раз, семь человек даже решили поделиться фото оригинального транспортного средства. Креатив хозяина скутера пензенцы оценили положительно.

«Молодцы, клево», — похвалил подписчик группы Антон.

«Такие на драг-рейсинге в Сосновке гоняют, их там два. Еще и светятся ночью», — отметил пользователь Дмитрий.