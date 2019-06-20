В России на дорогах общего пользования начали тестировать беспилотники

Беспилотный транспорт появился на российских дорогах общего пользования. Тестировать такие автомобили начали в Москве.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией, в том числе — разработчиков проекта, первую партию из пяти машин испытывают в условиях реального движения, еще порядка 20 ждут разрешения. Они поедут по МКАД, ТТК, Кутузовскому и Ленинскому проспектам, а также появятся в спальных районах Москвы.

Пока в автомобилях сидят водители, которые при возникновении нестандартной ситуации готовы взять управление машиной на себя.

«В данный момент более важно количество участвующих в эксперименте машин, хотя расширение территории мы также поддерживаем», — отметил представитель компании-разработчика проекта.

Минпромторг и другие ведомства, по его словам, сейчас прорабатывают упрощение сертификации беспилотных автомобилей. Предлагается исключить обязательную процедуру на этапе тестирования и опытной эксплуатации.