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В России на дорогах общего пользования начали тестировать беспилотники

20 июня в 08:45 168 просмотров

Беспилотный транспорт появился на российских дорогах общего пользования. Тестировать такие автомобили начали в Москве.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией, в том числе — разработчиков проекта, первую партию из пяти машин испытывают в условиях реального движения, еще порядка 20 ждут разрешения. Они поедут по МКАД, ТТК, Кутузовскому и Ленинскому проспектам, а также появятся в спальных районах Москвы.

Пока в автомобилях сидят водители, которые при возникновении нестандартной ситуации готовы взять управление машиной на себя.

«В данный момент более важно количество участвующих в эксперименте машин, хотя расширение территории мы также поддерживаем», — отметил представитель компании-разработчика проекта.

Минпромторг и другие ведомства, по его словам, сейчас прорабатывают упрощение сертификации беспилотных автомобилей. Предлагается исключить обязательную процедуру на этапе тестирования и опытной эксплуатации.


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