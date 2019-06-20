Пензенским водителям скорой начнут ежемесячно подсчитывать сверхурочные часы

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, стороны обсудили вопрос оплаты труда, в частности, сверхурочных часов.

«Они могут появляться тогда, когда количество часов, отработанных в месяц, больше, чем по нормативу и по графику. Если сотрудник в конце рабочей смены оказывается на вызове, задерживается, работа уже считается сверхурочной», — пояснил Владимир Атякшев.

Сейчас система подсчета сверхурочных часов производится раз в квартал.

«Если будет согласие всех водителей, то с 1 июля мы можем перейти на месячный подсчет количества сверхурочных часов. Для этого нам нужно провести определенные мероприятия, внести изменения», - сообщил главврач.

Водители, присутствовавшие на встрече, поддержали это предложение.

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