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В Комсомольском парке для пензенцев включили блатные песни. ВИДЕО

20 июня в 10:40 100 просмотров
в Сети ролик, снятый воскресным вечером в парке Комсомольский. Горожан смутило музыкальное сопровождение отдыха.

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Жители Пензы опубликовали в Сети ролик, снятый воскресным вечером в парке Комсомольский. Горожан смутило музыкальное сопровождение отдыха.

«Пенза рулит. В Олимпийском парке [недавно Олимпийский парк переименовали в Комсомольский] - вечер воскресенья», — отметил пользователь.

На ролике видны отдыхающие в парке люди, некоторые лихо отплясывают под песню «Хоп, мусорок» (18+), в том числе — дети. Выбор композиции вызывает вопросы, взять хотя бы тот факт, что там используются нецензурные слова. Видео, правда, обрывается до этого момента.

«Заводской такой Заводской», «атмосферно», «деградация», «хороший парк, и музыка интересная» — прокомментировали пензенцы.

ИА «Пенза-Пресс» обратилось за разъяснениями по поводу репертуара к директору парка Сергею Арбекову. Мужчина удивился и сказал, что даст комментарий, когда разберется в ситуации.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza_live?z=video-118193328_456243340%2F9bcf13a175aa139ba1%2Fpl_wall_-118193328

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