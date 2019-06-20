В Иссинском районе одинокая женщина погибла в огне

Возгорание деревянного дома в селе Дмитриевка на улице Центральной произошло около часа ночи. Когда пожар потушили, в комнате нашли тело 57-летней хозяйки дома, женщина жила одна.

«При первоначальном осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Пензенской области.

По данному факту началась проверка, устанавливаются причины возникновения пожара и все обстоятельства гибели сельчанки.