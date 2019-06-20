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В Иссинском районе одинокая женщина погибла в огне

20 июня в 10:51 32 просмотра

Ночью 20 июня в Иссинском районе Пензенской области вспыхнул пожар.

Возгорание деревянного дома в селе Дмитриевка на улице Центральной произошло около часа ночи. Когда пожар потушили, в комнате нашли тело 57-летней хозяйки дома, женщина жила одна.

«При первоначальном осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Пензенской области.

По данному факту началась проверка, устанавливаются причины возникновения пожара и все обстоятельства гибели сельчанки.

Фотография: http://penza.sledcom.ru/news/item/1366120/ (ГУ МЧС России по Пензенской области и СУ СКР по Пензеннской области)

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