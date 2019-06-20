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Колышлейская фирма «вытащила» из бюджета страны 1,3 млн руб — СКР

20 июня в 11:04 312 просмотров

В Колышлейском районе Пензенской области руководство фирмы подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, с апреля по июнь 2014 года руководство фирмы, заполняя налоговую декларацию и другие документы, связанные с финансами, внесло в них ложные сведения. Таким образом, работникам удалось «вытащить» из бюджета страны 1,3 млн рублей, которые были выплачены в качестве налога на добавленную стоимость.

В пресс-службе регионального СУ СКР пояснили, что руководители компании причинили госбюджету ущерб в особо крупном размере. Деньги злоумышленники потратили на личные нужды.

Следователи совместно с полицейскими возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.


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