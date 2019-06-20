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Жильцы квартир на нижних этажах будут платить за отопление больше

20 июня в 11:48 876 просмотров

С 2020 года в России тарифы на отопление будут рассчитываться иначе.

Как сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких, плата будет рассчитываться в зависимости от этажности здания.

Владельцам квартир на этажах с первого по четвертый придется платить больше. По словам депутата, новый норматив планировалось ввести с 2016 года, однако Минстрой добился переноса срока на 2020-й.

«Тогда мы подготовили обращение к председателю правительства о том, чтобы отменить эти нормативы, передать этот вопрос в компетенцию субъектов или хотя бы перенести срок их введения», — пояснил Борис Гладких.


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