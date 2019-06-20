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Директор Комсомольского парка прокомментировал «блатную» дискотеку

20 июня в 12:04 520 просмотров
, что в ситуации с включением блатных песен на дискотеке разобрались.

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Директор Комсомольского парка в Пензе Сергей Арбеков сообщил, что в ситуации с включением блатных песен на дискотеке разобрались.

По его словам, по воскресеньям в парке проводится дискотека «Кому за …», посетители попросили диджея поставить определенную музыку, а он не смог им отказать.

«Нехорошо получилось. Диджей молодой, не смог отказать. Это не снимает с нас, конечно, ответственности. Он будет наказан материально. Это входит в его функциональные обязанности — отслеживать музыку. Впредь мы этого не допустим», — заверил Сергей Арбеков.

Напомним, ролик с отплясывающими под блатные песни людьми, в том числе — детьми, опубликовали в Сети утром 20 июня. Пользователей позабавил выбор репертуара.


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