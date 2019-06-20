Пензенцы больше года скрывали 6 точек по проведению азартных игр

Организовать подпольное «казино» решили два пензенеца 1981 и 1986 годов рождения. Они купили шесть игровых автоматов с программным обеспечением, которое позволяло организовать процесс с получением выигрыша. Мужчины арендовали части площадей в барах на улицах Ульяновской, Урицкого, Минской, Ладожской, а также в здании автокомплекса по ул. Попова и помещении автомойки по ул. Антонова и там разместили автоматы.

Каждый день мужчины контролировали поступление денег, проигранных клиентами, выплату выигрышей, плату за аренду помещений, осуществляли инкассацию. В период проверок они отключали игровые терминалы, чтобы остаться незамеченными. Доход от деятельности «бизнесмены» делили между собой.

«Казино» работало с сентября 2018 года по апрель 2019-го, затем полицейским удалось раскрыть дельцов. Все оборудование у них изъяли, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В настоящее время уголовное дело направили в суд.