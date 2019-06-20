Прокуратура купит трешку в Сосновоборске

Как следует из документации, прокуратуре нужна просторная квартира — не менее чем три комнаты — площадью 60 квадратных метров и больше в рабочем поселке Сосновоборск. Она должна располагаться в доме, где четыре и больше этажей.

«Квартира должна быть с проведенным перед продажей свежим косметическим ремонтом, чистовой отделкой стен и потолков, полов, оконных блоков, дверных проемов, установленным инженерно-техническим оборудованием и приборами, без вещей и быть готово к заселению. […] Квартира не должна находиться в доме со значительною степенью износа, или признанного аварийным, ветхим и непригодным для проживания», — отмечается в заявке.

Недвижимость ведомство готово купить за 1 874 376 рублей.

Для сравнения, на популярных сайтах в интернете, цены на трешки в Сосновоборске доходят максимум до 1,2 млн рублей. Мы отфильтровали предложения по критериям, заявленным прокуратурой, и не нашли ни одного объявления.

В итоге была подана только одна заявка.

«Такая заявка признана соответствующей требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации об аукционе. Электронный аукцион признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному ч. 1 ст. 71 Федерального закона № 44-ФЗ», — отмечается в сообщении на сайте госуслуг.