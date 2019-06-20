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Вдова погибшего в Чемодановке мужчины предупредила о мошенниках

20 июня в 12:56 422 просмотра
, которые пытаются нажиться на гибели ее мужа.

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Жительница села Чемодановка Пензенской области сообщила в Сети о мошенниках, которые пытаются нажиться на гибели ее мужа.

«Хочу опровергнуть слухи о том, что наша семья собирает деньги в соцсетях. Мы не просили финансовой помощи, это все — проделки мошенников», — написала женщина во «ВКонтакте».

Также вдова выразила благодарность властям и всем неравнодушным людям, которые помогли в организации похорон ее мужа, а также отдельно поблагодарила губернатора Ивана Белозерцева, который помог ее семье в решении финансовых проблем.

Напомним, вечером 13 июня между местными жителями села произошел конфликт, в ходе которого пострадало несколько человек, двоих увезли в больницу. Один из потерпевших скончался вечером 14 июня.

Фотография: скриншот vk.com

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