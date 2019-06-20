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Филолог объяснила, как правильно называть жителей Пензы

20 июня в 13:25 436 просмотров
, в котором жительниц города на Суре назвали «пензенками».

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Пользователей возмутил пост в Сети, в котором жительниц города на Суре назвали «пензенками».

В одном из интернет-сообществ социальной сети «ВКонтакте», посвященном русскому языку, появился пост о том, как правильно называть жителей ряда городов. Пользователей из Пензы возмутило, что горожанок назвали «пензенками».

Затем появились недовольные наименованием «пензяки».

«Сам живу в Пензе, но такого названия жителей этого города не слышал», — отметил подписчик группы Артем.

Информагентство выяснило у филолога, как же правильно называть жителей города на Суре.

«Есть два варианта, которые узаконены словарем «Русские названия жителей». Это пензенцы: пензенец и пензенка, а также пензяки: пензяк и пензячка. Оба варианты возможны для употребления. Другое дело, что каждый сам для себя определяет, как он хочет, чтобы его называли», - пояснила старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПГУ Людмила Гурьянова.

Фотография: скриншот - https://vk.com/love_russian_language

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