«Русмолко» увеличит заготовку кормов на 30%

Эта работа ведется в Наровчатском, Нижнеломовском, Сердобском, Кузнецком и Каменском районах, где находятся сельскохозяйственные угодья «Русмолко».



Цель — увеличить объем заготовки кормов на 30% по сравнению с прошлым годом. Прирост будет достигнут в основном за счет укоса однолетних трав. Всего в хозяйствах «Русмолко» планируется за сезон заготовить около 3 000 тонн сена, 17 000 тонн соломы, 136 000 тонн сенажа, 129 000 тонн силоса, а также 25 000 тонн кукурузы на корнаж. В работе помогает современная самоходная и прицепная техника — более 40 единиц техники Umega, LMR, Claas, Krone, KUHN и др.



Темп заготовки взят высокий, так, уже завершен первый укос многолетних трав, среди которых основное место занимает люцерна. Заготовлено 16 тысяч тонн сенажа — это 31% от плана. Компания планирует провести второй укос в ближайшие месяцы.



«Русмолко» также приступила к заготовке сенажа однолетних трав (заготовлено около 4 000 тонн сорго-суданокового гибрида), сена — более 600 тонн.



Компания уделяет большое внимание этой работе, потому что зеленые корма — это основа рациона поголовья на молочных комплексах «Русской молочной компании». Их качество и достаточный объем — гарантия стабильных надоев и высокого качества молока.