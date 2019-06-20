Бизнесмен пригласил Владимира Путина в Пензу

Предпринимателя волновал вопрос внеплановых проверок и их результатов.

«Плановых проверок стало меньше, а внеплановых — больше. Нашу компанию на прошлой неделе проверяли три надзорных органа, и со 100%-ной вероятностью будут штрафы, потому что если они этого не сделают, то проверяющий скажет, что они плохо работают или есть коррупционная составляющая. Как бы сделать так, чтобы надзорные органы не искали проблемы, а помогали малому и среднему бизнесу развиваться, выступали наставниками, консультировали?» — спросил пензенец.

Также Николай Кузяков напомнил об обещании президента попробовать его сладости, когда приедет в Пензу.

«Это первый повод, чтобы вы к нам приехали. А второй — у нас сильная хоккейная школа. Вы играете в хоккей, губернатор наш играет. И у меня есть мечта сыграть с вами на одной площадке в Пензе», — отметил он.

Владимир Путин поблагодарил за приглашение и согласился, что вопрос проверок бизнеса очень важен.

«В прошлом году количество плановых проверок резко возросло, потому что [надзорные] каникулы закончились, это было естественно, что ставили в план то, что не проверялось несколько лет, поэтому мы продлили их еще на два года. Количество внеплановых проверок уменьшилось примерно на 11%. Вы правы, мы стремимся к тому, чтобы проверяющие были менторами, наставниками. На это настраиваем все проверяющие организации, и прокуратура на это настраивается, и налоговая служба. А чтобы обеспечить дополнительный контроль, предлагается ряд мер, в том числе — зеркальный реестр (это предложение самого бизнеса): имеется в виду, что не только проверяющие будут вести реестр проверок, но и проверяемые будут вести реестр, кого кто и по поводу чего проверял, и какой результат. Вся эта информация будет стекаться в прокуратуру», — отметил президент.