Стало известно расписание «Лермонтовского экспресса» на 6 июля

6 июля в путь впервые отправится ретропоезд «Лермонтовкий экспресс» во главе с легендарным советским паровозом «Лебедянка» и двумя вагонами. Первыми его пассажирами станут гости всероссийского Лермонтовского праздника.

Как сообщает пресс-служба Башкортостанской пригородной пассажирской компании, поезд совершит путешествие от станции «Пенза-1» до станции «Белинская».

Отправиться на ретропоезде в Тарханы смогут более 100 человек. Начальник станции, машинист с помощником и проводники будут облачены в форменную одежду Наркомата путей сообщения СССР 1943 года, а желающие могут на вокзале сфотографироваться с помощью тамтамаресок, представив себя в виде строгого начальника станции прошлого века, проводницы в форменном обмундировании военной поры или семейной пары 19 века.

Молодые участники клуба исторической реконструкции представят сценку гуляния на вокзале, а духовой оркестр проводит «Лермонтовский экспресс» под музыку вальсов Штрауса.

Поезд отправится от станции «Пенза-1» в 8.00 и прибудет на станцию «Белинская» в 9.40, обратно он поедет в 17.00, в областной центр он приедет в 19.00. Купить билеты можно в пригородной кассе (окно № 3) железнодорожного вокзала с 25 июня с 7.00 до 20.00.

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