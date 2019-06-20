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Бессоновец отправится в колонию за спаивание подростка

20 июня в 15:03 248 просмотров

В Бессоновском районе Пензенской области 20-летнего парня осудили за вовлечение несовершеннолетнего в преступление и употребление алкоголя.

Установлено, что в течение нескольких месяцев бессоновец выпивал с несовершеннолетним другом. Последний неоднократно привлекался к административной ответственности, так как пили они в общественных местах, а также — за появление на улице в нетрезвом виде.

Кроме того, в июле 2018 года молодой человек предложил своему младшему товарищу украсть велосипед из подъезда многоквартирного дома. Он заверил, что за это им ничего не будет и обещал кататься вместе. Приятели осуществили задуманное, сообщили в пресс-службе Бессоновского районного суда Пензенской области.

Бессоновец признал свою вину, дело рассматривали в особом порядке. В результате его приговорили к семи месяцам лишения свободы, которые он проведет в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.


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