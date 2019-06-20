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Неврологи и гастроэнтерологи ждут пензенцев на прием в субботу

20 июня в 15:11 262 просмотра
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22 июня в пензенских учреждениях здравоохранения организуют дополнительный прием врачей-неврологов и гастроэнтерологов (0+).

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, неврологи будут принимать пациентов в следующих медорганизациях:

— поликлиника № 2 ГБУЗ «Городская поликлиника»;

— поликлиника № 6 ГБУЗ «Городская поликлиника»;

— поликлиника № 7 ГБУЗ «Городская поликлиника» (ул. Циолковского, 4);

— поликлиника № 10 ГБУЗ «Городская поликлиника»;

— поликлиника № 13 ГБУЗ «Городская поликлиника»;

— поликлиника Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко;

— ГБУЗ «Сердобская МРБ им. А. И. Настина»;

— ГБУЗ «Бековская участковая больница»;

— ГБУЗ «Кузнецкая МРБ»;

— ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ»;

— ГБУЗ «Наровчатская участковая больница»;

— ГБУЗ «Никольская РБ»;

— ГБУЗ «Шемышейская УБ»;

— ГБУЗ «Башмаковская РБ»;

— ГБУЗ «Белинская РБ»;

— ГБУЗ «Городищенская РБ»;

— ГБУЗ «Каменская МРБ»;

— ГБУЗ «Лунинская РБ»;

— ГБУЗ «Мокшанская РБ»;

— ГБУЗ «Малосердобинская УБ ГБУЗ «Колышлейская РБ».

Гастроэнтерологи будут вести прием в следующих учреждениях:

— поликлинике ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н. Н. Бурденко»;

— поликлинике № 1 ГБУЗ «Городская поликлиника»;

— поликлинике № 9 ГБУЗ «Городская поликлиника»;

— ГБУЗ «Сердобская МРБ им. А. И. Настина»;

— ГБУЗ «Кузнецкая МРБ».

Записаться на прием можно через портал госуслуг или региональный портал медицинских услуг Пенза-доктор.

Фотография: http://health.pnzreg.ru/news/5404/

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