Неврологи и гастроэнтерологи ждут пензенцев на прием в субботу

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, неврологи будут принимать пациентов в следующих медорганизациях:
— поликлиника № 2 ГБУЗ «Городская поликлиника»;
— поликлиника № 6 ГБУЗ «Городская поликлиника»;
— поликлиника № 7 ГБУЗ «Городская поликлиника» (ул. Циолковского, 4);
— поликлиника № 10 ГБУЗ «Городская поликлиника»;
— поликлиника № 13 ГБУЗ «Городская поликлиника»;
— поликлиника Пензенской областной клинической больницы им.
— ГБУЗ «Сердобская МРБ им. А. И. Настина»;
— ГБУЗ «Бековская участковая больница»;
— ГБУЗ «Кузнецкая МРБ»;
— ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ»;
— ГБУЗ «Наровчатская участковая больница»;
— ГБУЗ «Никольская РБ»;
— ГБУЗ «Шемышейская УБ»;
— ГБУЗ «Башмаковская РБ»;
— ГБУЗ «Белинская РБ»;
— ГБУЗ «Городищенская РБ»;
— ГБУЗ «Каменская МРБ»;
— ГБУЗ «Лунинская РБ»;
— ГБУЗ «Мокшанская РБ»;
— ГБУЗ «Малосердобинская УБ ГБУЗ «Колышлейская РБ».
Гастроэнтерологи будут вести прием в следующих учреждениях:
— поликлинике ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н. Н. Бурденко»;
— поликлинике № 1 ГБУЗ «Городская поликлиника»;
— поликлинике № 9 ГБУЗ «Городская поликлиника»;
— ГБУЗ «Сердобская МРБ им. А. И. Настина»;
— ГБУЗ «Кузнецкая МРБ».
Записаться на прием можно через портал госуслуг или региональный портал медицинских услуг Пенза-доктор.