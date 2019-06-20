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Пензенцам напоминают о запрете на продажу алкоголя 21 июня

20 июня в 15:36 306 просмотров
, что 21 июня в Пензенской области будет запрещена розничная продажа алкоголя.

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Министерство сельского хозяйства региона напоминает о том, что 21 июня в Пензенской области будет запрещена розничная продажа алкоголя.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ограничение будет действовать в течение суток в связи с проведением выпускных вечеров в школах. Чтобы выявить нарушителей данного запрета, в этот день представители общественной организации проведут мониторинг магазинов. Также будет организована проверка посредством применения системы ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система).

Нарушителям грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции или без таковой.


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