Пензенцам напоминают о запрете на продажу алкоголя 21 июня

Министерство сельского хозяйства региона напоминает о том, что 21 июня в Пензенской области будет запрещена розничная продажа алкоголя.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ограничение будет действовать в течение суток в связи с проведением выпускных вечеров в школах. Чтобы выявить нарушителей данного запрета, в этот день представители общественной организации проведут мониторинг магазинов. Также будет организована проверка посредством применения системы ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система).

Нарушителям грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции или без таковой.