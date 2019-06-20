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В России может появиться единый платежный документ за ЖКУ

20 июня в 15:43 230 просмотров
, сообщает РИА Новости.

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В Госдуму внесли законопроект по введению единого платежного документа за коммунальные услуги, сообщает РИА Новости.

Авторы инициативы отметили, что в настоящее время практически вся первичная информация поставщиков жилищно-коммунальных услуг, на основе которой начисляются платежи жителям, крайне противоречива и часто приводит к неправильным начислениям, а, по информации главного государственного жилищного инспектора РФ, до 60% обращений в жилищные инспекции субъектов связаны с неверными или непонятными для граждан начислениями за потребленные услуги.

По мнению авторов инициативы, применение единого платежного документа снизит нагрузку на тарифы, повысит собираемость платежей за ЖКУ, снизит риски злоупотреблений и хищений средств, а также предоставит простой, удобный и понятный платежный документ в установленные законодательством сроки.


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