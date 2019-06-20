Это может случиться с каждым. Пензячку ждет суд за интернет-покупку
Губернатор: Наша задача — обеспечить безопасность жителей Чемодановки и других районов области
Бал медалистов в Пензе
Рецензия на сериал «Чернобыль»
Наши новости
Возмещение затрат по инвесткредитам пензенских аграриев будут рассчитывать иначе
Организована проверка после вопроса пензенского бизнесмена Путину
В Пензенской области снизилось число нарушений антимонопольного законодательства
«Русмолко» увеличит заготовку кормов на 30%
Пензенским бизнесменам ответили на вопросы об онлайн-кассах
МегаФон, Qualcomm и Nokia побили российский рекорд в коммерческой сети LTE
Депутаты смогут вызывать пензенских чиновников
Почти 50 пензенских сел хотят стать центрами регионального развития
Пензенским депутатам запретят иметь в помощниках родственников
Половина россиян при покупке индейки выбирает бренд «Индилайт»

В Госдуме в первом чтении приняли поправки о «дачной амнистии»

20 июня в 16:06 242 просмотра
, разработанные фракцией «Единой России», в закон «О дачной амнистии», которыми предусматривается восстановление упрощенного порядка оформления гражданами своих прав на жилую недвижимость сроком до 1 марта 2022 года. Документ принят единогласно.

" data-title="В Госдуме в первом чтении приняли поправки о «дачной амнистии» — Пенза-пресс, рунет за день">

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении поправки, разработанные фракцией «Единой России», в закон «О дачной амнистии», которыми предусматривается восстановление упрощенного порядка оформления гражданами своих прав на жилую недвижимость сроком до 1 марта 2022 года. Документ принят единогласно.

«Речь идет об упрощенном порядке оформления той недвижимости, которую граждане используют не для бизнеса, а для потребительских нужд. Например, это дачи, сады, огороды, гаражи, приусадебные участки. По этому законопроекту предлагается оформить те права, которые уже существуют, которые существовали, возникали раньше», — пояснил председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

По словам депутата, положения «дачной амнистии», которые действовали до 1 марта 2019 года, позволили легализовать 13 млн объектов по всей стране.

«Конечно, не все успели это сделать. Мы считаем, что несколько миллионов граждан еще не оформлены. Мы предлагаем эту амнистию продлить до 1 марта 2022 года», — сказал парламентарий.

Фотография: https://penza.er.ru/news/2019/6/20/v-gosdume-v-pervom-chtenii-prinyaty-popravki-edinoj-rossii-vosstanavlivayushie-dachnuyu-amnistiyu-do-2022-goda/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...