Губернатор прокомментировал вопрос пензенского бизнесмена президенту

Иван Белозерцев подчеркнул, что для региона, где малое и среднее предпринимательство развивается (доля МСП в валовом региональном продукте превышает 30%), эта проблема может являться фактором, способным тормозить развитие частных компаний.

«Поэтому мы, со своей стороны, идем по пути упрощения процедур ведения бизнеса. Внедряем федеральные целевые модели, работаем над повышением инвестиционной привлекательности. Благодаря комплексному подходу в прошлом году удалось снизить количество плановых проверок в отношении бизнеса на 7,4%. В рейтинге Минэкономразвития России по уровню реформы контрольно-надзорной деятельности наша область занимает 11 место среди субъектов страны», — сообщил Иван Белозерцев.

Он добавил, что в регионе внедрен комплекс мер, которые направлены на выявление в нормативных актах положений, которые вводят избыточные барьеры для бизнеса, сообщает пресс-центр облправительства.

«По данному направлению работы Пензенская область входит в группу регионов с наивысшими показателями. Но это не значит, что у нас все хорошо, поэтому я нацеливаю органы власти всех уровней максимально активно вовлекать предпринимательское сообщество в обсуждение и формирование планов мероприятий, направленных на снятие существующих нормативных ограничений при ведении бизнеса», — добавил он.

Напомним, областная прокуратура организовала проверку по вопросу, который задал президенту бизнесмен.