Возмещение затрат по инвесткредитам пензенских аграриев будут рассчитывать иначе

Как сообщает региональный минсельхоз, аграриям следует обратить внимание на своевременную подачу необходимых расчетов.
Данное правило «не распространяется на кредиты (займы), полученные в иностранной валюте и предусмотренные пунктом 12 действующих правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, утвержденных постановлением правительства Пензенской области», — подчеркнули в министерстве.