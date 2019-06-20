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Возмещение затрат по инвесткредитам пензенских аграриев будут рассчитывать иначе

20 июня в 16:40 198 просмотров

С 1 июля размер средств на возмещение части затрат на уплату процентов по инвесткредитам в агропромышленном комплексе будет рассчитываться по ставке рефинансирования Центробанка РФ на текущую дату.

Как сообщает региональный минсельхоз, аграриям следует обратить внимание на своевременную подачу необходимых расчетов.

Данное правило «не распространяется на кредиты (займы), полученные в иностранной валюте и предусмотренные пунктом 12 действующих правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, утвержденных постановлением правительства Пензенской области», — подчеркнули в министерстве.


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