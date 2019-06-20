В Пензе руководители национальных автономий рассказали о своих проектах

Заместитель председателя регионального ЗакСобра Владимир Полукаров отметил, что мы живем в непростое время, но пока все так, как и должно быть.

«Я пришел к мнению, что если нашу Россию теоретически разделить на десять частей, то все они все равно будут многонациональными. От этого не уйти никуда, мы живем все вместе, и делить нам нечего.

В воскресенье был праздник национальной мордовской культуры в селе Пазелки, там собралось огромное количество людей. Мы были под напряжением, потому что параллельно неподалеку в Чемодановке были похороны [хоронили мужчину, который погиб после конфликта между двумя группами жителей]. Из-за этой ситуации мы даже хотели отменить мероприятие, но люди отнеслись к этому с пониманием. Настолько доброжелательно они встречали гостей. Это лишний раз показывает, что в глобальных масштабах мы демонстрируем толерантность, солидарность. Беда — есть беда, и что бы не говорили, вмешательство губернатора сыграло решающую роль в решении этого конфликта, это признают обе стороны», — сказал он.

Национальную политику нельзя реализовывать без общественных объединений, подчеркнул начальник управления внутренней политики правительства Пензенской области Павел Маслов. О проектах, реализуемых в регионе, рассказали руководители национальных автономий.

Председатель региональной общественной организации «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области» Жиганша Туктаров среди прочих мероприятий отметил Сабантуй. В этом году он пройдет 7 июля, на него пригласили представителей всех автономий.

«Это будет показателем того, что мы едины. Мы обогащаем друг друга, участвуя в мероприятиях все вместе», — заявил он.

Также о своей работе сообщили председатель «Региональной мордовской национально-культурной автономии Пензенской области» Елена Первушкина и председатель «Местной чувашской национально-культурной автономии Неверкинского района» Анатолий Архипкин.