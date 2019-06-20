В Пензе проходит межрегиональная конференция по стоматологии

Как сообщает пресс-центр областного правительства, мероприятие проходит в рамках 60-летия создания стоматологической поликлиники города в областной библиотеке. Участники обсуждают вопросы стоматологической помощи и современных медицинских технологий, материалов.
«В первый день работы конференции лучшие работники Пензенской стоматологической поликлиники были награждены почетными грамотами и благодарностями, а звание «Отличник здравоохранения» было присвоено заведующей отделением № 8 ГАУЗ ПО «Пензенская стоматологическая поликлиника» Екатерине Ковтуновой», — отмечают в пресс-центре.