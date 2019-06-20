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В Пензе проходит межрегиональная конференция по стоматологии

20 июня в 18:01 84 просмотра
, 20−21 июня, проходит межрегиональная конференция «Актуальные вопросы современной стоматологии». На нее приехали специалисты из Самары, Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов.

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В Пензе два дня, 20−21 июня, проходит межрегиональная конференция «Актуальные вопросы современной стоматологии». На нее приехали специалисты из Самары, Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов.

Как сообщает пресс-центр областного правительства, мероприятие проходит в рамках 60-летия создания стоматологической поликлиники города в областной библиотеке. Участники обсуждают вопросы стоматологической помощи и современных медицинских технологий, материалов.

«В первый день работы конференции лучшие работники Пензенской стоматологической поликлиники были награждены почетными грамотами и благодарностями, а звание «Отличник здравоохранения» было присвоено заведующей отделением № 8 ГАУЗ ПО «Пензенская стоматологическая поликлиника» Екатерине Ковтуновой», — отмечают в пресс-центре.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/zdravookhranenie/166441/

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