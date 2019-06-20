Это может случиться с каждым. Пензячку ждет суд за интернет-покупку
Губернатор: Наша задача — обеспечить безопасность жителей Чемодановки и других районов области
Бал медалистов в Пензе
Рецензия на сериал «Чернобыль»
Наши новости
В Иссинском районе одинокая женщина погибла в огне
В центре Пензы из автобуса выпал пассажир
В Пензе участились случаи взлома страниц в соцсетях — полиция
В Пензенской области ищут пропавшего городищенца Вячеслава Суркова
В Пензе пожарные предотвратили взрыв на улице Совхоз-техникум
Сердобчанин утонул во время отдыха с друзьями
Пензенские пожарные два дня тушат лес
В Пензе у минобра произошел пожар. ВИДЕО
Медведь из пензенского цирка напал на двух мужчин в Балаково
Пожар в Лопатках имеет криминальный характер?

Близ Константиновки горит поле

20 июня в 18:10 66 просмотров
«Экспресс» Анжелика Пальцева.

" data-title="Близ Константиновки горит поле — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензенской области у села Константиновка загорелось поле. Фото и видео с места событий в редакцию прислала журналист телеканала «Экспресс» Анжелика Пальцева.

Судя по кадрам, горит сухая трава.

Как сообщила ИА «Пенза-Пресс» по телефону начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по Пензенской области Анна Шупилова, площадь возгорания составила два гектара. На месте работают два пожарных расчета, с огнем борются пять человек.

Сотрудники МЧС напоминают, что из-за жары в регионе — повышенная пожарная опасность. Любая искра может стать причиной трагедии. Не стоит разводить открытый огонь, бросать непотушенные окурки и спички. Возгорание может спровоцировать и оставленный на природе мусор.

В Пензе и ряде регионов введен особый противопожарный режим. Он предусматривает увеличение штрафов за нарушение требований пожарной безопасности.

«В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести и уголовную ответственность», — отмечают в управлении надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области.

Фотография: фото Анжелики Пальцевой

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...