На пензенских рынках проверяют качество ягод, овощей и фруктов (видео)

Все ли ягоды, овощи и фрукты на пензенских прилавках безопасны для жителей? Приобрести их в сезон можно чуть ли не на каждом шагу, на любой вкус, цвет и по разной цене. Однако не все покупатели придают значение сертификатам на товар, местам и условиям продажи. Чтобы на столах пензенцев были только безопасные продукты, специалисты Роспотребнадзора проводят регулярные проверки.

У Веры Смыслиной сейчас нет отбоя от покупателей, пензенцы спешат приобрести сезонную ягоду. Женщина предлагает горожанам лесную землянику, дачную клубнику и малину. Урожай небогатый, засушливое лето сыграло свою роль. Отсюда и высокая цена на товар.

«Мало дождей, из-за этого мало ягоды. И поспела очень быстро, несвоевременно. Стоимость, например, на викторию, стала по сравнению с прошлыми годами значительно выше. Земляники очень мало в лесу», — рассказала Вера Смыслина.

Сергей Носков не стал отказывать себе в удовольствии приобрести сезонную ягоду, даже несмотря на высокую цену. Покупает всегда только у проверенных продавцов. Так он уверен, что товар качественный.

«Покупаю всю ягоду, потому что варим варенье, делаем компот. Берем здесь, потому что она экологически чистая, пензенская вся. С Сосновоборска привозят. Земля у нас хорошая», — сказал он.

Перед тем как поступить на прилавок, все овощи, ягоды и фрукты проходят тщательную санитарную экспертизу. Продукция не должна быть испорчена паразитами, сильно загрязнена, на ней не должно быть плесени и запаха гнили. Кроме того, оценивается и концентрация нитратов. Но такие требования к товару — только на санкционированных рынках.

«Сначала обращаем внимание на тару, которая к нам поступает. Смотрим внешний вид, в том числе — продавца. Он должен быть опрятно одет, руки должны быть чистыми и упаковка. Далее проводим органолептическую оценку продуктов», — рассказала ветеринарный врач лаборатории Центрального рынка Пензы Елена Филатова.

Помимо проверок специалистов, на рынках экспертизу ягод, овощей и фруктов проводят сотрудники Роспотребнадзора. Практически ежедневно в региональный испытательный лабораторный Центр гигиены и эпидемиологии поступают образцы для контроля с различных торговых точек.

«В сезонных овощах и фруктах мало когда находятся вирусы. Возможно обнаружение яйца гельминтов, превышение нитратов, но это единичные случаи, массово ничего такого пока нет», — сказала заведующая отделением Центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области Нана Березина.

Купив ягоды или фрукты с рук, можно получить целый букет проблем — от аллергии до отравления. Специалисты советуют, независимо от того, где были приобретены продукты, перед употреблением в пищу тщательно их мыть.

«Если будете есть плохо промытую ягоду, например, черешню или клубнику, то можете заразиться энтеритом. Это очень тяжелое заболевание, оно протекает разнообразно, чаще всего с ОРВИ или серозным менингитом. Могут появляться судорожные синдромы. Начинается с повышения температуры, боли в животе или рвоты», — рассказала врач-паразитолог Центра гигиены и эпидемиологии Пензенской области Ирина Табакаева.

Возможны и летальные исходы. В 2019 году на территории региона было зарегистрировано девять случаев заражения энтеровирусной инфекцией, из которых два протекали крайне тяжело. В 2018-м такой диагноз был поставлен в 120 случаях, сообщает телеканал «Экспресс».