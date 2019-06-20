Пензенские общественники провели контрольную закупку в МФЦ (видео)

Члены общественного совета при региональном министерстве экономики проверили качество оказания государственных и муниципальных услуг на территории Пензенской области. Независимая комиссия оценивала работу персонала, уровень мобильности и работу системы межведомственного электронного взаимодействия. Контрольные закупки прошли в главном офисе многофункционального центра.

На контрольную закупку вышли члены общественного совета при министерстве экономики Пензенской области. Однако кто именно пристально оценивал качество оказываемых услуг, сотрудники МФЦ не знали. Член общественного совета при министерстве экономики Пензенской области Андрей Розен проверил проекты, которые созданы в помощь предпринимателям.

«Для каждого вопрос индивидуальный, потому что услуги могут быть разными по характеру. Все клиентоориентировано. С собой не было приказа, отправил на почту, распечатали, поставили печать. Все здорово», — сказал он.

На территории региона за десять лет открыто 33 многофункциональных центра во всех муниципальных районах, а также работают 234 территориально обособленных подразделения в небольших населенных пунктах. Ежегодно количество услуг, которыми могут воспользоваться жители региона, растет, открываются новые направления работы. Особый спрос у жителей вызывают услуги, связанные с бизнесом. Самым востребованным проектом МФЦ в этой сфере остается «Бизнес-навигатор».

«Им vочень активно пользуются наши предприниматели. Там есть абсолютно вся информация: где нужен бизнес, на какой территории, удобно ли на ней, выгодно ли там его осуществлять, как просчитать бизнес-план, как посмотреть недобросовестного поставщика», — рассказала директор «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» Пензенской области Надежда Козенко.

После контрольной закупки представители МФЦ вместе с общественным советом провели круглый стол. На нем участники заседания обсудили проекты, отметили важность развития новых направлений, а также рассмотрели методы повышения качества услуг, сообщает телеканал «Экспресс».